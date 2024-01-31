Хочется острых ощущений, но страшно? Полетай в аэродинамической трубе или освой серф в Flow Moscow. Это отличная замена плаванью в открытом море или прыжку с парашютом, а также подготовка к ним непрофессионалов. А еще рядом с комплексом, вблизи парка, находится мини-отель для гостей и спортсменов. Освой полет в самой большой и тихой аэротрубе в Москве с профессиональными инструкторами. Или научись ловить волну в единственном в России бассейне с искусственной волной. Пространство подойдет для твоих праздников, мероприятий, тимбилдингов, для этого есть четыре зоны, включая большой зал и VIP ложу. При оплате через сайт все действия происходят на защищенной странице, все переводы и данные клиентов в безопасности. Попробуй новый вид активности со всеми удобствами. Используй промокоды Flow Moscow (MoscowFlow) за январь 2024 года, чтобы провести время не только интересно и занимательно, но и выгодно. Приводи друзей и веселитесь вместе!

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