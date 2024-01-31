PortoFloral – это тот цветочный интернет-магазин, где ты отыщешь нежные и яркие букеты для любимых и близких. Оформи любой праздник пышно и со вкусом, впиши заметные акценты в интерьер для разного настроения. Пользуйся акциями и спецпредложениями для приятной выгоды от приобретений, также для постоянных клиентов создана программа лояльности. Мастерская работает под заказ и по фото-референсам: воплоти свои мечты в реальность. А со статьями с сайта ухаживать за цветами и создавать собственные композиции станет проще и интереснее. Доставка осуществляется курьером по всей Москве, также возможен самовывоз от любой суммы. Оплачивай картой или наличными при заказе и получении. Свежие букеты, органичные сочетания, оригинальное оформление – все это здесь. Воспользуйся промокодами portofloral.ru за январь 2024 года при покупках: активируй их после согласования и плати меньше.

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