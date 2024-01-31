Магазин «Том Тейлор»

История немецкого бренда TOM TAILOR началась с пошива простых рубашек в 1962 году, а теперь марка выпускает несколько коллекций одежды и аксессуаров ежегодно. Марка «Том Тейлор» является символом высокого качества и позитивного отношения к происходящему в жизни. Создатели бренда уже почти 50 лет пропагандируют свои ценности и несут их своим покупателям.

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Сейчас марка выпускает постоянные коллекции для молодежи и детей, мужчин и женщин. Продукцию компании отличает особый стиль, высокое качество и удобство. Купив однажды случайно, покупатели становятся почитателями бренда и уже следят за выходом новых коллекций и с не меньшим удовольствием следят за скидками и акциями фирмы.

Ассортимент магазина

Под главным брендом продукции «Том Тейлор» выпускается две марки одежды:

TOM TAILOR CASUAL – мужская, женская, подростковая и детская одежда на каждый день;

– мужская, женская, подростковая и детская одежда на каждый день; TOM TAILOR DENIM – джинсовая одежда для всех возрастов.

Ассортимент марки включает выпуск ремней, сумок, бижутерии, постельного белья. Коллекции меняются каждый месяц. Это футболки, юбки, пиджаки, куртки, джинсы и т. д. Модели сшиты по собственным лекалам, прекрасно сидят на фигуре и представлены широким размерным рядом.

Продукция от «Том Тейлор» сочетает в себе отличное качество и удобство, комфорт и привлекательную стоимость. Любители марки всегда выглядят современно и стильно.

Экономьте, покупая!

Совершая покупки в интернет-магазине, клиент может всегда найти для себя интересное и выгодное предложение, и поскольку магазин ориентирован на покупателя, то постоянно предлагает различные акции и купоны Tom Tailor на скидку как для постоянных клиентов, так и для новых покупателей. При заказе товаров из интернет-магазина у покупателя есть возможность воспользоваться скидками на различные группы товаров, например прошлогодние коллекции или приуроченные к определенным датам и событиям.

Как использовать промокод и получить скидку

Промокоды Tom Tailor позволяют получить определенную выгоду при покупке товара. Это может быть скидка, сниженная цена на доставку, упаковку или на услугу. С его помощью можно экономить деньги на покупках. Скидочные коды обычно действуют на один заказ. Промокод не суммируется с другими скидками и специальными акциями. Чтобы им воспользоваться и получить скидку, необходимо назвать или показать промокод кассиру при выкупе заказа из магазина.

Используйте промокоды, чтобы делать свои покупки еще привлекательнее и позволить себе чуточку больше. Наслаждайтесь первоклассными товарами, а мы позаботимся о вашей максимальной выгоде.