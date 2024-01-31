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Промокоды HENDERSON за январь 2024

Активные купоны и промокоды HENDERSON январь 2024

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Информация о магазине HENDERSON

Интернет-магазин HENDERSON специализируется на мужской классической одежде, стильной и комфортной, в которой мужчина будет себя чувствовать максимально удобно и уверенно. Компания предлагает качественные изделия из натуральных материалов, регулярно выпускает новые модные коллекции.


Одежду нельзя назвать дешевой. Поэтому рекомендуется не упускать распродажи, использовать промокоды и купоны от HENDERSON, чтобы получить дополнительную скидку.

Ассортимент интернет-магазина

  • куртки на все времена года;
  • обувь;
  • пиджаки и брюки;
  • рубашки, футболки;
  • жилеты;
  • галстуки и шейные платки;
  • ремни, подтяжки, запонки и зажимы.

В каталоге представлен широкий ассортимент аксессуаров. Это браслеты, очки, шапки и перчатки, зонты и многое другое. Производитель уверен в качестве своих товаров, поэтому предлагает гарантию, действующую в течение 24 месяцев с даты покупки. Предложение актуально только для участников клуба привилегий HENDERSON.


В компании HENDERSON можно заказать подгонку вещей и индивидуальный пошив одежды с учетом особенностей твоей фигуры. Это обеспечит идеальное прилегание и безупречную посадку. В создание вещей будут принимать участие признанные европейские мастера. Будут использованы эксклюзивные ткани от ведущих фабрик Италии и Британии. Можно заказать костюм для повседневного ношения, на свадьбу и иное торжество.


Для подбора идеального гардероба можно воспользоваться услугами стилиста. На сайте интернет-магазина HENDERSON предусмотрена форма заказа. Услуга предоставляется во многих городах России.

Как экономить на покупках в магазине HENDERSON

  • Покупай во время распродаж. Товары, продающиеся со скидками, находятся на странице «Акции». Программы постоянно меняются, что позволяет приобретать по сниженным ценам разную одежду. Сегодня можно купить со скидкой рубашки, завтра брюки, футболки или нижнее белье.
  • Стань участником клуба привилегий HENDERSON и получи бонусную карту. Увеличивай общую сумму покупок в течение года, от этого зависит твоя скидка.
  • Подпишись на рассылку и зарегистрируйся на сайте магазина. Это временная акция, в рамках которой ты можешь получить скидку в 1000 рублей.
  • Используй купоны и промокоды на скидку. В зависимости от акции ты сможешь сэкономить до 30% и более. Посмотреть все актуальные купоны и промокоды Henderson можно на нашем сайте promokodus.com.

Скидки по акциям, купонам и привилегиям бонусной программы не суммируются. Поэтому стоит изучить все действующие предложения, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

Как использовать промокоды и купоны

Промокод – это набор символов, дающих право на бесплатную доставку, скидку в HENDERSON в виде фиксированной суммы или в процентах. Если ты подобрал подходящее для себя предложение, нажми на кнопку «Показать код». Скопируй его в открывшемся окне и перейди в интернет-магазин. При оформлении покупки вставь код в специальное поле для активации скидки.


Виртуальный купон – это ссылка на промо-страницу с товарами, участвующими в распродаже. Чтобы им воспользоваться, нажми на кнопку «Открыть купон». Прочти условия в открывшемся окне, а затем нажми на «Перейти к акции», чтобы попасть на страницу с распродажей.


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