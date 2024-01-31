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Промокоды Creamshop

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Отзывы покупателей

Я в восторге! Такие скидки обнаружила. Обновила гардероб полностью - вот так удачно попала на распродажу! Подписалась на рассылку и получаю теперь выгодные предложения сразу!

  • Алина Р.
  • 23.06.2017

Нареканий к работе магазина нет. Единственное порекомендовал бы сменить курьерскую службу. Не понравилось, что курьер приехал без звонка. Благо я оказался дома и смог получить доставку.

  • Ромка
  • 23.06.2017
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