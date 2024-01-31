Онлайн-инструмент Fotor помогает редактировать изображения, добавлять визуальные эффекты и удалять фон. С помощью сервиса ты сможешь создавать обложки постов и историй для социальных сетей, собирать фотографии в коллажи, разрабатывать баннеры и делать аватары. Этот графический редактор используют как на смартфоне, так и на компьютере. Премиальная подписка открывает доступ к дополнительным функциям! Среди привилегий – возможность выбирать уникальные шаблоны, увеличенный размер облачного хранилища и отсутствие рекламы. Специальные предложения помогут сэкономить крупную сумму денег при оплате абонемента. Обрати внимание на промокоды Fotor.com («Фотор») за январь 2024 года, представленные на этой странице! Благодаря действующим акциям ты получишь внушительную скидку или бонус от разработчиков. Изучай актуальные варианты, применяй их и пользуйся услугой на выгодных условиях!

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