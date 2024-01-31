Получаем рассылку "Минералы". Хорошая идея, приятные, хотя и хрупкие коробочки для минералов. Но отдел, отвечающий за рассылку по сути ни за что не отвечает. Так, в новогодние праздники отправленные нам 4 выпуска (заказ web181720) были ошибочно возвращены обратно раньше срока, и мы их не получили. В пункте выдачи говорят, что это не их вина, и товар возвращен по запросу из ДеАгостини, ДеАгостини говорит, что это не их вина, и товар решили вернуть именно в пункте - но в пункте выдачи хотя бы извиняются, и они действительно уже просто не могут помочь - нет у них уже этих выпусков. А ДеАгостини - во всем правы и "все в белом". И хотя я сразу же туда позвонила и попросила решить вопрос о повторной отправке (10.01.2018), мне сначала предложили доплатить за доставку (притом, что она будет повторной не по моей вине!), потом отправить выпуски не прежним способом, а через почту России (что для меня неприемлемо), потом пообещали уточнить у руководства в ближайшие дни... Ну, вот прошло 15 (пятнадцать!) дней (25.01.2018). Видимо, ближайших. Звонила за это время в ДеАгостини - результат тот же "ждите ответа". Сегодня позвонила с возмущением - мне, обиженно поджав губки, пообещали, так и быть уж, выслать выпуски повторно. Это нельзя было сделать полмесяца назад? И НИ РАЗУ в ДеАгостини не извинились. В общем, обычная провинциальная контора, эксплуатирующая чужие идеи, неквалифицированные работники которой не способны не только организовать рассылку по-человечески, но и по-человечески себя вести.

Елена

Елена 25.01.2018