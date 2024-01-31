Промокоды DeAgostini
Активные купоны и промокоды DeAgostini январь 2024
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Отзывы покупателей
Это просто память моего детства! Сколько же всякой всячины я насобирал с журналами от Деагостини! Помню, у меня была коллекция жуков, от которой держались подальше все домашние. Потом я собирал корабль, потом занялся фотографией. Не представляю, сколько денег на это угрохал, но очень счастлив, что все это у меня было. Теперь хочу вернуть юность, собрав коллекцию машинок. На них как раз промокод действует.
- Олег
- 01.12.2018
Мы собрали «М20 Победа» и корабль «12 Апостолов». Занятие это очень увлекательное. Теперь хотим подписаться на новую машину «Волгу». Заказывали на сайте монстров, крокодилов и набор c фигурками «Египтус», остались довольны заказами, спасибо компании!
- Артём
- 18.04.2018
Получаем рассылку "Минералы". Хорошая идея, приятные, хотя и хрупкие коробочки для минералов. Но отдел, отвечающий за рассылку по сути ни за что не отвечает. Так, в новогодние праздники отправленные нам 4 выпуска (заказ web181720) были ошибочно возвращены обратно раньше срока, и мы их не получили. В пункте выдачи говорят, что это не их вина, и товар возвращен по запросу из ДеАгостини, ДеАгостини говорит, что это не их вина, и товар решили вернуть именно в пункте - но в пункте выдачи хотя бы извиняются, и они действительно уже просто не могут помочь - нет у них уже этих выпусков. А ДеАгостини - во всем правы и "все в белом". И хотя я сразу же туда позвонила и попросила решить вопрос о повторной отправке (10.01.2018), мне сначала предложили доплатить за доставку (притом, что она будет повторной не по моей вине!), потом отправить выпуски не прежним способом, а через почту России (что для меня неприемлемо), потом пообещали уточнить у руководства в ближайшие дни... Ну, вот прошло 15 (пятнадцать!) дней (25.01.2018). Видимо, ближайших. Звонила за это время в ДеАгостини - результат тот же "ждите ответа". Сегодня позвонила с возмущением - мне, обиженно поджав губки, пообещали, так и быть уж, выслать выпуски повторно. Это нельзя было сделать полмесяца назад? И НИ РАЗУ в ДеАгостини не извинились. В общем, обычная провинциальная контора, эксплуатирующая чужие идеи, неквалифицированные работники которой не способны не только организовать рассылку по-человечески, но и по-человечески себя вести.
- Елена
- 25.01.2018
Интересные журналы и коллекции, которые можно собирать взрослым и детям. Это полезное занятие и дикий восторг от ожидания нового номера. Небольшим недостатком является то, что цена первых 2-3 номеров, низкая, после она повышается. Но любое хобби требует определенных затрат. Считаю, что каждый может найти на сайте издательства свое увлечение, узнать что-то новое, полезно провести свой досуг. Рекомендую всем найти "свою" коллекцию и тратить время с пользой :)
- Лиза
- 12.08.2017
о компании я узнала довольно давно,когда их журналы стали вовсю продавать в киосках союзпечати и рекламировать по телевизору. В итоге несколько коллекций я, все же,собрала. Сами журналы довольно интересные, хотя полиграфия не очень, качество моделек, почему-то,разнится от раза к разу, цена на первый журнал одна, а на последующие уже другая, то есть компания хорошо работает на психологии - купил одну модель/камень/куклу, хочется собрать все. В общем-то понимаешь умом,что это просто замануха для выкачивания денег, но азарт, все равно, подмывает собирать коллекции до конца:)) Сейчас заглядываю на сайт,но пока ничего интересного не нашла, да и дороговато для меня.
- Алина
- 09.01.2016