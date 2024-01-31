Воспользуйся услугами электро-каршеринга Green crab во Владивостоке и Приморском крае. Скачивай мобильное приложение, регистрируйся и вступай в клуб людей, заботящихся об окружающей среде. Вводи свои данные, прикрепляй документы, привязывай способ оплаты и скорее выбирай машину. На интерактивной карте будут видны ближайшие электромобили. Заведи выбранное авто с помощью кнопки в приложении и начинай поездку. Аккумуляторы заряжены на целый день, плата взимается только за время аренды. По городу расположены зоны с бесплатной зарядкой, при необходимости. Оставь машину на парковке в особой зоне и завершай аренду. Выбирай тариф в зависимости от времени и быстрее в путь. Активируй промокоды на скидку Green Crab («Грин Краб») за январь 2024 года в специальном поле и радуйся снижению цены. Отправляйся по делам, на отдых, к друзьям, в аэропорт или куда душа пожелает.

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