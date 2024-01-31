Как сэкономить на сладостях магазина «Аленка»

На главной странице интернет-магазина выводятся товары, участвующие в акции. Они регулярно обновляются, позволяя купить кондитерскую продукцию со значительной скидкой.

Стань участником программы лояльности. Получи бонусную карту, используй ее при оплате покупок, увеличивая процент скидки.

При оформлении онлайн-заказов используй промокоды и купоны. Они дают право на бесплатную доставку, скидку в виде процента или фиксированной суммы.

Как использовать купоны и промокоды от «Аленки»

Если ты выбрал промокод, нажми на кнопку «Показать код». Откроется окно с условиями акции и сроком действия предложения.

Скопируй промокод и кликни по кнопке «Использовать код», чтобы перейти на страницу интернет-магазина.

Положи товары в виртуальную «Корзину». При оформлении заказа вставь скопированный код в предусмотренное для этого поле, чтобы активировать скидку.

Как работает программа лояльности магазина «Аленка»

Ассортимент интернет-магазина «Аленка»

Производитель предлагает большой выбор конфет от классического «Птичьего молока» и батончиков «Рот фронт» до вкуснейших подарочных наборов.

В линейке шоколада есть не только всем известная «Аленка» с различными начинками, а также батончики и шоколад «Вдохновение», «Бабаевский», «Красный Октябрь» и другие.

Можно купить мармелад и мармеладные конфеты с кусочками абрикосов, со вкусом малины, клюквы, смородины, апельсина, дыни.

«Аленка» – это интернет-магазин производителя одноименного шоколада и конфет, расположенный по адресу alenka.ru. Здесь можно купить кондитерскую продукцию оптом и в розницу с доставкой в любой регион России. В ассортименте интернет-магазина конфеты, шоколад, зефир, халва, вафли, кошерная продукция и халяль, экотовары, наборы сладостей и новогодние подарки.Выбор большой, можно купить продукцию фабрики для личного употребления, для детских подарков на праздники в детский сад и школу, а также на продажу. Чтобы покупки были максимально выгодными, используй купоны и промокоды от «Аленка», приобретай акционные товары.Все действующие предложения находятся на сайте promokodus.com. Для удобства выбора купоны и промокоды размещены на одной странице. Их легко сравнить между собой, чтобы использовать тот, что дает большую скидку. Помните, что в одном заказе можно использовать только один код «Аленки». Внизу страницы находятся акционные предложения от аналогичных компаний, поэтому вы всегда можете найти подходящую скидку.Если ты выбрал купон, нажми на кнопку «Открыть купон», а затем на кнопку «Перейти к акции». Введения промокода не требуется, скидки уже активны, остается только оформить заказ.При регистрации в программе ты получишь 150 приветственных бонусов. Совершая покупки продолжишь их накапливать. На бонусный счет возвращается 2% от стоимости товаров. Чем больше общая сумма потраченных средств, тем больше процент скидки. Правила увеличения размера скидки отличаются для жителей Москвы и МО от остальных регионов России.Бонусами можно оплачивать до 50% стоимости заказа из расчета 1 бонус = 1 рубль. Исключение – товары участвующие в распродаже, по ним цена уже снижена.В ассортименте большой выбор пряников, печенья, есть постные сладости, бисквитные пирожные и вафельные торты. В отдельную категорию выделена продукция халяль и кошер, что оценят религиозные потребители. Те, кто ведут здоровый образ жизни, могут купить в «Аленке» по скидке товары линейки Eco Botanica. Кондитерские изделия обогащены витаминами и микроэлементами, содержат натуральные компоненты, а вместо сахара используется подсластитель нового поколения. Сладости Eco Botanica подходят людям со 2 типом сахарного диабета.Заказывай продукцию интернет-магазина «Аленка» по акциям, приобретай качественные кондитерские изделия по низким ценам. Используй промокоды и купоны, вступай в программу лояльности.