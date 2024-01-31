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Промокоды «Аленка» за январь 2024

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Информация о магазине «Аленка»

«Аленка» – это интернет-магазин производителя одноименного шоколада и конфет, расположенный по адресу alenka.ru. Здесь можно купить кондитерскую продукцию оптом и в розницу с доставкой в любой регион России. В ассортименте интернет-магазина конфеты, шоколад, зефир, халва, вафли, кошерная продукция и халяль, экотовары, наборы сладостей и новогодние подарки.

Выбор большой, можно купить продукцию фабрики для личного употребления, для детских подарков на праздники в детский сад и школу, а также на продажу. Чтобы покупки были максимально выгодными, используй купоны и промокоды от «Аленка», приобретай акционные товары.

Как сэкономить на сладостях магазина «Аленка»

  • На главной странице интернет-магазина выводятся товары, участвующие в акции. Они регулярно обновляются, позволяя купить кондитерскую продукцию со значительной скидкой.
  • Стань участником программы лояльности. Получи бонусную карту, используй ее при оплате покупок, увеличивая процент скидки.
  • При оформлении онлайн-заказов используй промокоды и купоны. Они дают право на бесплатную доставку, скидку в виде процента или фиксированной суммы.

Как использовать купоны и промокоды от «Аленки»

Все действующие предложения находятся на сайте promokodus.com. Для удобства выбора купоны и промокоды размещены на одной странице. Их легко сравнить между собой, чтобы использовать тот, что дает большую скидку. Помните, что в одном заказе можно использовать только один код «Аленки». Внизу страницы находятся акционные предложения от аналогичных компаний, поэтому вы всегда можете найти подходящую скидку.
  • Если ты выбрал промокод, нажми на кнопку «Показать код». Откроется окно с условиями акции и сроком действия предложения.
  • Скопируй промокод и кликни по кнопке «Использовать код», чтобы перейти на страницу интернет-магазина.
  • Положи товары в виртуальную «Корзину». При оформлении заказа вставь скопированный код в предусмотренное для этого поле, чтобы активировать скидку.
Если ты выбрал купон, нажми на кнопку «Открыть купон», а затем на кнопку «Перейти к акции». Введения промокода не требуется, скидки уже активны, остается только оформить заказ.

Как работает программа лояльности магазина «Аленка»

При регистрации в программе ты получишь 150 приветственных бонусов. Совершая покупки продолжишь их накапливать. На бонусный счет возвращается 2% от стоимости товаров. Чем больше общая сумма потраченных средств, тем больше процент скидки. Правила увеличения размера скидки отличаются для жителей Москвы и МО от остальных регионов России.

Бонусами можно оплачивать до 50% стоимости заказа из расчета 1 бонус = 1 рубль. Исключение – товары участвующие в распродаже, по ним цена уже снижена.

Ассортимент интернет-магазина «Аленка»

  • Производитель предлагает большой выбор конфет от классического «Птичьего молока» и батончиков «Рот фронт» до вкуснейших подарочных наборов.
  • В линейке шоколада есть не только всем известная «Аленка» с различными начинками, а также батончики и шоколад «Вдохновение», «Бабаевский», «Красный Октябрь» и другие.
  • Можно купить мармелад и мармеладные конфеты с кусочками абрикосов, со вкусом малины, клюквы, смородины, апельсина, дыни.
В ассортименте большой выбор пряников, печенья, есть постные сладости, бисквитные пирожные и вафельные торты. В отдельную категорию выделена продукция халяль и кошер, что оценят религиозные потребители. Те, кто ведут здоровый образ жизни, могут купить в «Аленке» по скидке товары линейки Eco Botanica. Кондитерские изделия обогащены витаминами и микроэлементами, содержат натуральные компоненты, а вместо сахара используется подсластитель нового поколения. Сладости Eco Botanica подходят людям со 2 типом сахарного диабета.

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