Промокоды «Аленка» за январь 2024
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Информация о магазине «Аленка»
«Аленка» – это интернет-магазин производителя одноименного шоколада и конфет, расположенный по адресу alenka.ru. Здесь можно купить кондитерскую продукцию оптом и в розницу с доставкой в любой регион России. В ассортименте интернет-магазина конфеты, шоколад, зефир, халва, вафли, кошерная продукция и халяль, экотовары, наборы сладостей и новогодние подарки.
Выбор большой, можно купить продукцию фабрики для личного употребления, для детских подарков на праздники в детский сад и школу, а также на продажу. Чтобы покупки были максимально выгодными, используй купоны и промокоды от «Аленка», приобретай акционные товары.
Бонусами можно оплачивать до 50% стоимости заказа из расчета 1 бонус = 1 рубль. Исключение – товары участвующие в распродаже, по ним цена уже снижена.
Заказывай продукцию интернет-магазина «Аленка» по акциям, приобретай качественные кондитерские изделия по низким ценам. Используй промокоды и купоны, вступай в программу лояльности.
Выбор большой, можно купить продукцию фабрики для личного употребления, для детских подарков на праздники в детский сад и школу, а также на продажу. Чтобы покупки были максимально выгодными, используй купоны и промокоды от «Аленка», приобретай акционные товары.
Как сэкономить на сладостях магазина «Аленка»
- На главной странице интернет-магазина выводятся товары, участвующие в акции. Они регулярно обновляются, позволяя купить кондитерскую продукцию со значительной скидкой.
- Стань участником программы лояльности. Получи бонусную карту, используй ее при оплате покупок, увеличивая процент скидки.
- При оформлении онлайн-заказов используй промокоды и купоны. Они дают право на бесплатную доставку, скидку в виде процента или фиксированной суммы.
Как использовать купоны и промокоды от «Аленки»Все действующие предложения находятся на сайте promokodus.com. Для удобства выбора купоны и промокоды размещены на одной странице. Их легко сравнить между собой, чтобы использовать тот, что дает большую скидку. Помните, что в одном заказе можно использовать только один код «Аленки». Внизу страницы находятся акционные предложения от аналогичных компаний, поэтому вы всегда можете найти подходящую скидку.
- Если ты выбрал промокод, нажми на кнопку «Показать код». Откроется окно с условиями акции и сроком действия предложения.
- Скопируй промокод и кликни по кнопке «Использовать код», чтобы перейти на страницу интернет-магазина.
- Положи товары в виртуальную «Корзину». При оформлении заказа вставь скопированный код в предусмотренное для этого поле, чтобы активировать скидку.
Как работает программа лояльности магазина «Аленка»При регистрации в программе ты получишь 150 приветственных бонусов. Совершая покупки продолжишь их накапливать. На бонусный счет возвращается 2% от стоимости товаров. Чем больше общая сумма потраченных средств, тем больше процент скидки. Правила увеличения размера скидки отличаются для жителей Москвы и МО от остальных регионов России.
Бонусами можно оплачивать до 50% стоимости заказа из расчета 1 бонус = 1 рубль. Исключение – товары участвующие в распродаже, по ним цена уже снижена.
Ассортимент интернет-магазина «Аленка»
- Производитель предлагает большой выбор конфет от классического «Птичьего молока» и батончиков «Рот фронт» до вкуснейших подарочных наборов.
- В линейке шоколада есть не только всем известная «Аленка» с различными начинками, а также батончики и шоколад «Вдохновение», «Бабаевский», «Красный Октябрь» и другие.
- Можно купить мармелад и мармеладные конфеты с кусочками абрикосов, со вкусом малины, клюквы, смородины, апельсина, дыни.
Заказывай продукцию интернет-магазина «Аленка» по акциям, приобретай качественные кондитерские изделия по низким ценам. Используй промокоды и купоны, вступай в программу лояльности.