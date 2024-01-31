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Отзывы покупателей

Проходили с мужем мимо секс-шопа, решили впервые заглянуть. Честно, были немного разочарованы скудным ассортиментом, да, и вообще ожидали чего-то большего от такого рода товаров. Муж предложил посмотреть, а что может предложить интернет. Наткнулись на Eroshop, в итоге зависли на целый час)) По сравнению с тем локальным магазином цены на порядок ниже, ну а выбор, конечно, не сравнится... В итоге мы впервые сделали покупку товаров для взрослых!) При заказе от 3000 рублей у них доставка бесплатная по всей России, что нас очень порадовало. Консультанты по телефону приятные, возможна оплата наличными при получении (что исключает обман и т п). Теперь мы у Эрошопа постоянные клиенты :)

  • Елена
  • 20.06.2017
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