«Солнечный» (sunnyhotel.ru) – это продвинутый гостиничный комплекс, в котором можно не только снять уютный номер, но и провести время с пользой для здоровья и души. Расположенный в живописном месте отель предлагает обслуживание по удобной системе «Все включено». Можно разместиться в комнате любого класса – от «стандарт» до «люкс». В стоимость услуг уже входит сбалансированное питание, прохладительные напитки, боулинг, бильярд, мини-гольф, велосипедные прогулки, игры на теннисном корте. Вы также сможете побаловать себя приятным отдыхом в спа-комплексе. В заведении есть тренажерный зал, кинотеатр, развлекательная анимация. Чтобы насладиться незабываемым отдыхом без больших расходов, используйте купоны на скидку в парк-отель «Солнечный» за апрель 2024 года. Мы предлагаем эксклюзивные акции для тех, кто привык брать от жизни все! Актуальные купоны в Park-Hotel and SPA «Солнечный» расположены на этой странице.

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