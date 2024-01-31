Регистрируй промокоды и коды акций «Хаггис» за январь 2024 года, чтобы принять участие в розыгрыше товаров для мам и малышей! Популярный бренд предлагает получать отличные призы: пополнение мобильного счета, мягкие игрушки, детские толстовки и посуду, книги, подгузники и планшеты. Тебе нужно будет зарегистрировать комбинацию, расположенную на внутренней стороне упаковки. Промокоды и коды купонов «Хаггис» можно вводить прямо на сайте или отправлять в виде SMS на короткий номер. Компания регулярно объявляет победителей и вручает сюрпризы счастливчикам. Не упусти возможность вовремя использовать промокоды и коды купонов Huggies: уточняйте сроки проведения акции. Следить за своими успехами можно в «Личном кабинете». Обрати внимание: установлено ограничение на количество подарков для одного человека.

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