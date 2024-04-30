«Теремок» – это популярная сеть заведений быстрого питания в формате фаст-кэжуал. Вся продукция готовится без использования заморозки и консервантов, свежее тесто, начинки и основы для супов и салатов производятся в собственном цеху и каждую ночь развозятся по ресторанам. В кафе предусмотрены детские обеды с различными сладостями и забавными сюрпризами для малышей. Компания заботится о высоком качестве блюд и предлагает лояльную ценовую политику. Именно поэтому в заведениях регулярно проводятся акции. Кроме того, повара не упускают возможность порадовать гостей аппетитными новинками. Каждый посетитель может получать бонусы и подарки, используя промокоды и купоны на скидку «Теремок» за апрель - май 2024 года. На этой странице размещаются наиболее выгодные предложения. Наслаждайся великолепными лакомствами по сниженным ценам!

Подробнее Скрыть