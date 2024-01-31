Акции и промокоды Concept Club

Отзывы покупателей

Concept club - это отдельная песня. Вот сколько не покупаю там вещи, все время разное качество. Бывает за 1000 рублей куплю ну что-то прям мега-крутое, а бывает за 2000 вижу на прилавках какой-то ширпотреб. Зато в магазине частые распродажи и быстрая доставка. Так что в целом приемлемый магазин. Адель Ким

Адель Ким 30.08.2016

Приобрела здесь теплую красную кофточку на зиму и пару платьев, просто влюбилась в этот магазин! цены довольно приличные, кофта обошлась мне в 1399 рублей, а платья по 1999 рублей - считаю это недорого для яркой, модной, молодежной одежды хорошего качества. С оформлением заказа проблем не возникло, все довольно легко и просто. Доставили быстро, на сайте есть консультант либо телефон горячей линии, мне например удобно, я не могла определиться с размером, попросила помощи, девушка все рассказала, помогла подобрать что может подойти и подошло). Из бутиков этот меня вполне устраивает по ценам и ассортименту Black-kat

Black-kat 16.05.2015