Акции и промокоды Concept Club
Активные купоны и промокоды Concept Club январь 2024
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Отзывы покупателей
Concept club - это отдельная песня. Вот сколько не покупаю там вещи, все время разное качество. Бывает за 1000 рублей куплю ну что-то прям мега-крутое, а бывает за 2000 вижу на прилавках какой-то ширпотреб. Зато в магазине частые распродажи и быстрая доставка. Так что в целом приемлемый магазин.
- Адель Ким
- 30.08.2016
Приобрела здесь теплую красную кофточку на зиму и пару платьев, просто влюбилась в этот магазин! цены довольно приличные, кофта обошлась мне в 1399 рублей, а платья по 1999 рублей - считаю это недорого для яркой, модной, молодежной одежды хорошего качества. С оформлением заказа проблем не возникло, все довольно легко и просто. Доставили быстро, на сайте есть консультант либо телефон горячей линии, мне например удобно, я не могла определиться с размером, попросила помощи, девушка все рассказала, помогла подобрать что может подойти и подошло). Из бутиков этот меня вполне устраивает по ценам и ассортименту
- Black-kat
- 16.05.2015
Я люблю одеваться модно и стильно, но не люблю за это переплачивать лишние деньги) Вещи покупаю в концепт клаб на весну-лето, они здесь обычно яркие, радужные и оригинальные. Самая моя удачная покупка это юбка, из которой я практически не вылазила) Отличный недорогой бутик, а особенно когда скидки можно купить много хорошей одежды совсем недорого. + я когда заказывала, попала на бесплатную доставку. Доставили через 4 дня, все как и заказывала. С размерами советую быть повнимательнее, я как-то не обратила внимания на размерную таблицу и заказала размер как обычно, а кофта оказалась чуть мала. Сделала возврат - привезли подходящий по размерной таблице размер.
- Лара
- 07.04.2015