Купоны Level Kitchen

Отзывы покупателей

Давно занимаюсь спортом, а для мышц нужно хорошо питаться. Я раньше пытался самостоятельно готовить белковую пищу, но это все равно не дает желаемый эффект. Поспрашивал в тренажерке и посоветовали выбрать набор для наращивания массы. Я начал с программы «Набор 2500 ккал», питание по данной программе обеспечивает организм необходимой энергией для обеспечения тренировок в тернажерке желаемым эффектом. Когда я заметил, что мышцы стали лучше прибавляться, тогда я перешел на следующую программу (перешел я на нее примерно спустя полгода). Руслан

Руслан 06.02.2020

Level kitchen – сервис, который помогает мне правильно питаться. Никогда не страдала от лишнего веса, но хочется кушать полезную еду. К тому же за ней ездить никуда не надо, главное – забрать у курьера боксики с порциями и не забыть вовремя пообедать). Вера

Вера 25.03.2019

Отличный сервис Level Kitchen. Теперь могу контролировать свой вес и не ходить полуголодной и злой фурией) Грамотный, профессиональный подход. И на телефоне операторы, и доставщики свое дело знают, а доставщики бедные во сколько встают чтобы мне к 6 утра привезти еду? Дарья

Дарья 28.02.2019