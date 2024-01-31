Купоны Level Kitchen
Активные купоны и промокоды Level Kitchen январь 2024
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Отзывы покупателей
Давно занимаюсь спортом, а для мышц нужно хорошо питаться. Я раньше пытался самостоятельно готовить белковую пищу, но это все равно не дает желаемый эффект. Поспрашивал в тренажерке и посоветовали выбрать набор для наращивания массы. Я начал с программы «Набор 2500 ккал», питание по данной программе обеспечивает организм необходимой энергией для обеспечения тренировок в тернажерке желаемым эффектом. Когда я заметил, что мышцы стали лучше прибавляться, тогда я перешел на следующую программу (перешел я на нее примерно спустя полгода).
- Руслан
- 06.02.2020
Level kitchen – сервис, который помогает мне правильно питаться. Никогда не страдала от лишнего веса, но хочется кушать полезную еду. К тому же за ней ездить никуда не надо, главное – забрать у курьера боксики с порциями и не забыть вовремя пообедать).
- Вера
- 25.03.2019
Отличный сервис Level Kitchen. Теперь могу контролировать свой вес и не ходить полуголодной и злой фурией) Грамотный, профессиональный подход. И на телефоне операторы, и доставщики свое дело знают, а доставщики бедные во сколько встают чтобы мне к 6 утра привезти еду?
- Дарья
- 28.02.2019
Привлекло к levelkitchen то, что они белки, жиры и углеводы считают, и калории. То есть самой с этим запариваться не нужно. К непривычному питанию 5 раз в день нормально приспособилась. Когда есть еда, почему бы не следить за режимом. А раньше удавалось толко в обед в перерыв выбежать поесть и вечером, уже почти на ночь - а это вредно.
- Ника
- 21.02.2019