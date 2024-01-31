Хотите перекусить или плотно поесть? Обратитесь в «Ниндзя Пицца»! Вас ждут разнообразные варианты популярного блюда: с ветчиной, сыром, грибами, морепродуктами, рыбой и другими ингредиентами. Также в онлайн-меню представлены сэндвичи, супы, салаты, хрустящие и сытные закуски, нежнейшие десерты и напитки. В каждой карточке указан подробный состав. Не нравятся стандартные виды? Воспользуйтесь конструктором и дополните заказ любимыми компонентами! Курьер компании оперативно доставит выбранные товары в горячем виде. Оплатить счет можно с помощью банковской карты. В нашем электронном каталоге вы найдете список актуальных предложений и действующих акций. Изучайте купоны и промокоды «Ниндзя Пицца» (Ninja Pizza) за январь 2024 года и выбирайте оптимальные альтернативы! Активируйте их при подаче заявки, чтобы получать приятные скидки и дополнительные бонусы!

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