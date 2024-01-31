Ролевая игра Darkrise с пиксельной графикой рассчитана на мобильные устройства. Тебя ждет знакомство с тремя яркими персонажами, каждый из которых обладает уникальными данными и характером! Цель приключения – помочь героям набрать силу и освободить родные территории, захваченные демоническими существами. В приложении предусмотрены разные уровни сложности и неповторимые локации. Непредсказуемое поведение противника и потрясающие спецэффекты не дадут заскучать на пути к победе! Используй экипировку, чтобы защититься от нападений и не прекращай движение, если не хочешь проиграть хитрому сопернику! Промокоды (promo codes) Darkrise (Dark Rise) за январь 2024 года помогут побеждать врагов без лишних усилий! Список всех действующих акций разработчика опубликован на нашем сайте. Выбирай на этой странице лучшие варианты и активируй их, чтобы зарабатывать различные бонусы!

Подробнее Скрыть