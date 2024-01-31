Radisson Hotels – это комфортный отдых вдали от дома. Гостиничная сеть объединяет под своим именем восемь различных брендов и предлагает туристам размещение в более чем 1100 локациях по всему миру. Компания прилагает все усилия, чтобы у вас остались исключительно приятные впечатления о пребывании в отеле. Вас ждет высококлассный сервис вне зависимости от целей вашей поездки, будь то туристический визит, деловое мероприятие или спортивный тур. При заселении сотрудники учтут все ваши особые запросы. На официальном сайте или в приложении вы можете выбрать подходящий тип номера, указать пожелания или изменить параметры бронирования. Для клиентов действует гибкая система скидок. Выбирайте в нашем каталоге промокоды Radisson («Рэдиссон») за январь 2024 года и получайте дополнительную выгоду. Используйте их при заказе, чтобы организовать путешествие на оптимальных условиях!

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