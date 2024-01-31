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Акции и промокоды Polaris

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Отзывы покупателей

Изначально приходила за новым утюгом, но скупила у них кучу посуды, просто потому что была акция 40% по промокоду. Покупкой довольна.

  • Ольга
  • 01.10.2018
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