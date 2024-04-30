«Хоум Банк» (ранее – «Банк Хоум Кредит») является одним из лидеров рынка по кредитованию. Он входит в число лучших по версии журнала Forbes. Дебетовые карты с reward-программой отличаются в характеристиках от конкурентов. Также имеется мобильное приложение, в котором вы без проблем разберетесь с любым вопросом и пообщаетесь с роботом высокого качества обслуживания. Финансовая организация может предложить вам как создать свой вклад или инвестиционный счет, так и беспроцентную карту рассрочки «Свобода». В случае возникновения трудностей, в наличии программа «Кредитные каникулы». В банке существует система лояльности, в которой вы обмениваете свои баллы на рубли! Если вы желаете получить приятную выгоду, используйте купоны и промокоды «Хоум Банк» (ранее – «Банк Хоум Кредит») за апрель - май 2024 года. Мы думаем о пользе для клиентов, поэтому постоянно актуализируем список акций. Помните, что купоны следует активировать в течение обозначенного срока. Не упустите шанс!

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