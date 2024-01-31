Российский банк «Дом.РФ» предлагает ряд востребованных финансовых услуг. Ключевое направление работы организации – ипотечное кредитование. Клиенты также могут оформить займы, открыть вклад, выбрать инвестиционный или накопительный продукт, получить выплату страхового возмещения и решить другие важные вопросы. Предложения компании актуальны для физических лиц, малого бизнеса, корпоративных пользователей и строительных фирм. Все необходимые операции можно совершать в мобильном приложении и «Личном кабинете» на сайте. Сотрудники бесплатной горячей линии оперативно предоставят подробные консультации. Хочешь пользоваться сервисом на особых условиях? Обрати внимание на промокоды «Дом.РФ» за январь 2024 года, размещенные в этом разделе! Применяй их при оформлении онлайн-заявок и получай выгодные преимущества!

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