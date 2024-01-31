Интернет-магазин Selvis предлагает продукты питания по складским ценам. Каталог организации включает в себя крупы, макаронные изделия, консервы, снэки, сладости, напитки и многое другое. Всегда в наличии игрушки, товары для строительства и ремонта, ветеринарные препараты, косметика, парфюмерия, канцелярские принадлежности, подарочные наборы и трикотаж. На сайте предусмотрен быстрый поиск по категории и бренду. Компания осуществляет доставку во все районы города по фиксированной стоимости. Ты также сможешь получить заказ в фирменном или партнерском пункте выдачи. Принимается оплата банковской карточкой и наличными средствами. Ищешь способы сэкономить бюджет? На этой странице ты найдешь все промокоды Selvis за январь 2024 года! Обрати внимание: срок действия большинства предложений ограничен. Выбери подходящие акции, используй их при расчетах и получи крупную скидку или бонус!

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