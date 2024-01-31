«Вайлдберриз» – один из крупных интернет-магазинов России с большим ассортиментом товаров и обширной сетью пунктов выдачи. Бизнес-модель компании – маркетплейс, на площадке представлены товары партнеров, также Wildberries напрямую сотрудничает с производителями и дистрибьюторами. Ежедневно доставляют больше 2 млн покупок, в крупных городах забрать свой заказ можно уже на следующий день.





Благодаря быстрой доставке, большому выбору товаров, низким ценам магазин пользуется популярностью среди покупателей. Регулярно проводятся акции, выпускаются купоны и промокоды от Wildberries, делающие покупки еще приятнее.

Ассортимент интернет-магазина

Женская одежда: брюки, водолазки, джемперы, джинсы, верхняя одежда. В отдельные категории выделена одежда для дома, офиса, пляжа, товары больших размеров, для высоких и низких девушек.

Мужская одежда: джинсы, жилеты, брюки, костюмы. Есть разделы с большими размерами, религиозной, спецодеждой.

Детская одежда: предусмотрены категории для новорожденных, мальчиков и девочек. Можно купить все необходимое от нижнего белья до теплых зимних курток, православную детскую одежду, подгузники.

Обувь представлена в большом ассортименте: от сезонной до домашней, спортивной, ортопедической. Есть аксессуары для обуви.

Бытовая техника – это климатическое оборудование, косметические аппараты, зубные щетки, ирригаторы, обогреватели, пылесосы, плиты, варочные панели.

В каталоге представлено около 35 000 брендов, товары которых можно купить по промокоду «Вайлдберриз». Есть книги, продукты питания, инструменты и отделочные материалы. Предусмотрен раздел для автомобилистов и владельцев животных. Для удобства поиска товары в каталоге отсортируйте по цене, материалу изготовления, цвету, производителю.





На Wildberries заказывают авиабилеты без дополнительной комиссии во время оплаты. Интернет-магазин охватывает практически все сферы жизни. Делает процесс покупок приятным.

Как покупать в «Вайлдберриз» со скидкой

Продавец регулярно проводит масштабные рекламные акции. В это время можно купить товары по большой скидке до 95%. Под распродажу попадают одежда, техника для дома, электроника и многое другое. Основные акционные предложения смотрите на главной странице интернет-магазина. Полный список распродаж и промокоды на скидку от «Вайлдберриз» также представлены на сайте Promokodus.com. Здесь все акции размещены на одной странице, а нажав на кнопку «Открыть купон», вы познакомитесь с условиями, если они предусмотрены. ‎





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Персональная скидка для клиентов Wildberries

Интернет-магазин предлагает постоянным покупателям персональную скидку. Посмотреть размер своей скидки вы можете в Личном кабинете. Она зависит от общей суммы выкупа заказанных товаров за весь период с момента регистрации.





Минимальная скидка на «Вайлдберриз» составляет 3%, максимальная – 10%, но чтобы ее получить, необходимо чтобы общая сумма покупок превысила 500 000 рублей. Она автоматически применяется в корзине при оформлении и оплате заказа. Накопление суммы для получения значительной скидки может растянуться на неопределенный срок. Гораздо выгоднее ловить акционные предложения и сразу получать товары по низким ценам.

Как активировать купон на скидку

Если на сайте Promokodus.com слишком много купонов и промокодов от Wildberries, для удобства отсортируйте их. Выберите предложения для снижения стоимости заказа или бесплатную доставку.

Найдите подходящее предложение исходят из категории товара, размера скидки.

Нажмите на «Открыть купон», откроется окно с условиями акции и страница интернет-магазина с товарами, участвующими в ней.

Все представленные на сайте Promokodus.com купоны «Вайлдберриз» актуальны на сегодня. Мы регулярно обновляем данные, поэтому можем предложить вам все доступные скидки.

Как оформить онлайн–покупку

Перейдите на страницу интернет-магазина, которая открылась при выборе купона для «Вайлдберриз».

Изучите акционные товары, понравившиеся складывайте в корзину. Для этого нажимайте на соответствующую кнопку.

Завершив подбор, переходите в корзину, нажав на ее изображение в верхней части сайта.

Проверьте позиции и общую сумму заказа.

Укажите адрес доставки, найдите ближайший к вам пункт выдачи.

Выберите способ оплаты, напишите свои контактные данные. Остается оплатить заказ и дождаться его доставки.

Когда товар прибудет в пункт выдачи, вам на указанный при регистрации номер телефона придет уведомление. Зайдите в личный кабинет, там появится код, который необходимо назвать работнику пункта выдачи. По нему вы сможете забрать свои вещи.

Дополнительная информация

Оплачивают покупки в «Вайлдберриз» картами Visa, Mastercard, Maestro, МИР, через платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, систему быстрых платежей. Для удобства расчетов в интернет-магазине, предусмотрена возможность прикрепить сразу несколько банковских карт. Заказы без предоплаты получить невозможно, поэтому предусмотрена быстрая процедура возврата товара и уплаченных денежных средств. Если товар вам не подошел, откажитесь от него в пункте выдачи. В течение нескольких дней деньги вернуться вам на ту карту, с которой была произведена оплата.





Купить товары на «Вайлдберриз» также можно в рассрочку. Для этого в корзине при оформлении заказа, выберите соответствующий пункт. Средства предоставит банк. Поэтому сначала необходимо дождаться его решения, подписать кредитный договор по SMS. Только после этого вы сможете получить ваш заказ. Оформите доставку в один из пунктов выдачи, постамат, или заберите в отделение Почты России, закажите курьера. Стоимость доставки от 199 рублей, бесплатно при сумме заказа от 2 000 рублей или по промокоду от «Вайлдберриз». Сроки зависят от вашего места жительства и нахождения склада. Информация доступна в момент выбора товара и после его оплаты. Отслеживайте статус заказа в Личном кабинете.