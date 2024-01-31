Промокоды на скидку Wildberries за январь 2024
Активные купоны и промокоды Wildberries январь 2024
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Отзывы покупателей
Очень нравится этот магазин.В ассортименте представлено большое количество моих любимых брендов. Много различных акций, скидок, поэтому можно приобрести товары очень выгодно! Бывало, что попадались товары с браком, но возможен возврат, который, к сожалению, может занять длительно время. Либо товар меняют, либо деньги возвращают, но без проблем. Очень довольна курьерской доставкой, все курьеры вежливые. Заказывала как одежду, так и товары для дома. Покупки через интернет-магазин значительно экономят время и денежные средства! Всем рекомендую!
- Анна
- 12.08.2017
Хороший магазин. Не могу сказать, что чем-то принципиально отличается от ламоды, может только ассортиментом немного. Курьеры вежливые и внимательные, регулярно проходят распродажи.) Одно время долго ничего не заказывала, т.к. были проблемы с паролем. Так мне сами позвонили из колл-центра, восстановили пароль и дали дополнительную скидку 30%. В общем, ребята стараются.)
- lara1291
- 19.07.2016
Когда заканчивала школу, нужно было купить платье для выпускного. Обратила внимание на этот магазин. Порадовал большой выбор одежды. В итоге заказала несколько вариантов, через день приехала в пункт выдаче, померила все и выбрала подходящее платье. Осталась очень довольна обслуживанием.
- Екатерина
- 01.04.2016
В данном магазине заказываю последние три года, за два последних года сумма выкупа более 300 т.р. Магазином всегда была довольна, но последние заказы абсолютно отбили желание заказывать в данном магазине. Сначала привезли пуховик, который абсолютно отличался от картинки и был иного размера, чем я заказывала. Курьером данный факт был зафиксирован, также мной была оставлена заявка о данном факте в колл центр. Три недели прошло, до сих пор заявка не рассмотрена, процент выкупа снижен. В следующем заказе привезли кардиган, также не соответствующий описанию на сайте. Перезаказала, привезли не тот размер. Оба кардигана снизили процент выкупа, заявка так и не рассмотрена. Заказала очки, четыре пары на выбор. Привезли как с помойки - стекла заляпаны, коробки мятые. Отказ. На следующий день звонит курьер и спрашивает не могла ли я при примерке очков случайно выронить салфетку из одних очков. Что не хватает салфетки и его оштрафовали за нее на 5 000 рублей. Курьер ездит один и тот же, приятный человек, заказываю, как писала выше, я много, пришлось отдать ему салфетку из ранее заказанных мной очков этой же марки в этом же магазине. Дальше - больше. Сделала заказ на куртку, ботильоны, платье, колготки и мелочи для кухни. От платья и куртки отказалась, остальные позиции выкупила. Через три дня звонит курьер и говорит что платье не соответствует тому, что я заказывала... Звоню в колл центр чтобы прояснить ситуацию, в колл центре ничего об этом не знают, что не так с платьем об'яснить не могут. В итоге на следующий день узнаю, открыв личный кабинет, что теперь заказывать я могу только по предоплате, так как моя сумма выкупа 35,3 %. Читаю правила на сайте И В НИХ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ написано, что Покупателя могут перевести на предоплату в случае процента выкупа менее 20%. Но у меня 35, 3 !!!! и две заявки на рассмотрении о вычитании двух позиций, не самых дешевых, которые были не вы куплены исключительно потому, что не соответствовали заказанному. Т.Е. магазину стало мало, что я так много покупаю, они еще хотят чтобы я платила вперед. Очень жаль что столь любимый мною магазин повернулся ко мне, к своему постоянному покупателю, не лицом и окончательно отбил желание сотрудничества. Такое впечатление что магазин намеренно искусственно провоцирует уменьшение суммы выкупа и тем самым уменьшение размера выкупа, путем неправильных вложений и придумыванием повода для перевода на предоплату. Жадность сгубила то, что так хорошо начиналось, а очень жаль.
- Татьяна
- 13.12.2014
Раз 10 уже заказывал одежду. По-моему, если делать заказ до 2 или 4 или 6 часов дня (не помню точно), то доставка будет на следующий день, иначе через день. В день доставки обычно минут за 20 звонит курьер и приносит вещи. Курьеры нормальные, в 90% случаев у нас это одна и та же женщина. На примерку дают 20 минут (а не 15, как в Ламоде). Что еще можно добавить... Оплатить заказ можно через WebMoney или картой на сайте, что для меня особенно удобно. В случае отказа от каких-то вещей деньги возвращают в течении недели. Кроме того, частенько проводят распродажи. В общем советую, все как у людей :)
- Максим
- 27.09.2014
Совсем недавно узнала об этом интернет-магазине и решила сделать заказ, осталась ну очень довольно. Доставили быстро, дали время на примерку, вернули без проблем все что не понравилось. После первого заказа прислали еще 3 промокода на скидку 15%! Есть еще и накопительная скидка, что позволяет неплохо экономить. Выходит гораздо выгодней, чем просто покупать в торговых центрах. Теперь совсем перестала по магазинам ходить :) Кроме того, есть еще отзывы покупателей, что помогает выбрать наилучшие товары. Очень довольна, буду еще заказывать и всем советую!
- Светлана
- 27.09.2014
Информация о магазине Wildberries
«Вайлдберриз» – один из крупных интернет-магазинов России с большим ассортиментом товаров и обширной сетью пунктов выдачи. Бизнес-модель компании – маркетплейс, на площадке представлены товары партнеров, также Wildberries напрямую сотрудничает с производителями и дистрибьюторами. Ежедневно доставляют больше 2 млн покупок, в крупных городах забрать свой заказ можно уже на следующий день.
Благодаря быстрой доставке, большому выбору товаров, низким ценам магазин пользуется популярностью среди покупателей. Регулярно проводятся акции, выпускаются купоны и промокоды от Wildberries, делающие покупки еще приятнее.
Ассортимент интернет-магазина
- Женская одежда: брюки, водолазки, джемперы, джинсы, верхняя одежда. В отдельные категории выделена одежда для дома, офиса, пляжа, товары больших размеров, для высоких и низких девушек.
- Мужская одежда: джинсы, жилеты, брюки, костюмы. Есть разделы с большими размерами, религиозной, спецодеждой.
- Детская одежда: предусмотрены категории для новорожденных, мальчиков и девочек. Можно купить все необходимое от нижнего белья до теплых зимних курток, православную детскую одежду, подгузники.
- Обувь представлена в большом ассортименте: от сезонной до домашней, спортивной, ортопедической. Есть аксессуары для обуви.
- Бытовая техника – это климатическое оборудование, косметические аппараты, зубные щетки, ирригаторы, обогреватели, пылесосы, плиты, варочные панели.
В каталоге представлено около 35 000 брендов, товары которых можно купить по промокоду «Вайлдберриз». Есть книги, продукты питания, инструменты и отделочные материалы. Предусмотрен раздел для автомобилистов и владельцев животных. Для удобства поиска товары в каталоге отсортируйте по цене, материалу изготовления, цвету, производителю.
На Wildberries заказывают авиабилеты без дополнительной комиссии во время оплаты. Интернет-магазин охватывает практически все сферы жизни. Делает процесс покупок приятным.
Как покупать в «Вайлдберриз» со скидкой
Продавец регулярно проводит масштабные рекламные акции. В это время можно купить товары по большой скидке до 95%. Под распродажу попадают одежда, техника для дома, электроника и многое другое. Основные акционные предложения смотрите на главной странице интернет-магазина. Полный список распродаж и промокоды на скидку от «Вайлдберриз» также представлены на сайте Promokodus.com. Здесь все акции размещены на одной странице, а нажав на кнопку «Открыть купон», вы познакомитесь с условиями, если они предусмотрены.
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Персональная скидка для клиентов Wildberries
Интернет-магазин предлагает постоянным покупателям персональную скидку. Посмотреть размер своей скидки вы можете в Личном кабинете. Она зависит от общей суммы выкупа заказанных товаров за весь период с момента регистрации.
Минимальная скидка на «Вайлдберриз» составляет 3%, максимальная – 10%, но чтобы ее получить, необходимо чтобы общая сумма покупок превысила 500 000 рублей. Она автоматически применяется в корзине при оформлении и оплате заказа. Накопление суммы для получения значительной скидки может растянуться на неопределенный срок. Гораздо выгоднее ловить акционные предложения и сразу получать товары по низким ценам.
Как активировать купон на скидку
- Если на сайте Promokodus.com слишком много купонов и промокодов от Wildberries, для удобства отсортируйте их. Выберите предложения для снижения стоимости заказа или бесплатную доставку.
- Найдите подходящее предложение исходят из категории товара, размера скидки.
- Нажмите на «Открыть купон», откроется окно с условиями акции и страница интернет-магазина с товарами, участвующими в ней.
Все представленные на сайте Promokodus.com купоны «Вайлдберриз» актуальны на сегодня. Мы регулярно обновляем данные, поэтому можем предложить вам все доступные скидки.
Как оформить онлайн–покупку
- Перейдите на страницу интернет-магазина, которая открылась при выборе купона для «Вайлдберриз».
- Изучите акционные товары, понравившиеся складывайте в корзину. Для этого нажимайте на соответствующую кнопку.
- Завершив подбор, переходите в корзину, нажав на ее изображение в верхней части сайта.
- Проверьте позиции и общую сумму заказа.
- Укажите адрес доставки, найдите ближайший к вам пункт выдачи.
- Выберите способ оплаты, напишите свои контактные данные. Остается оплатить заказ и дождаться его доставки.
Когда товар прибудет в пункт выдачи, вам на указанный при регистрации номер телефона придет уведомление. Зайдите в личный кабинет, там появится код, который необходимо назвать работнику пункта выдачи. По нему вы сможете забрать свои вещи.
Дополнительная информация
Оплачивают покупки в «Вайлдберриз» картами Visa, Mastercard, Maestro, МИР, через платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, систему быстрых платежей. Для удобства расчетов в интернет-магазине, предусмотрена возможность прикрепить сразу несколько банковских карт. Заказы без предоплаты получить невозможно, поэтому предусмотрена быстрая процедура возврата товара и уплаченных денежных средств. Если товар вам не подошел, откажитесь от него в пункте выдачи. В течение нескольких дней деньги вернуться вам на ту карту, с которой была произведена оплата.
Купить товары на «Вайлдберриз» также можно в рассрочку. Для этого в корзине при оформлении заказа, выберите соответствующий пункт. Средства предоставит банк. Поэтому сначала необходимо дождаться его решения, подписать кредитный договор по SMS. Только после этого вы сможете получить ваш заказ. Оформите доставку в один из пунктов выдачи, постамат, или заберите в отделение Почты России, закажите курьера. Стоимость доставки от 199 рублей, бесплатно при сумме заказа от 2 000 рублей или по промокоду от «Вайлдберриз». Сроки зависят от вашего места жительства и нахождения склада. Информация доступна в момент выбора товара и после его оплаты. Отслеживайте статус заказа в Личном кабинете.