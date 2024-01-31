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Промокоды Fitness House

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Отзывы покупателей

Клубы даже одного уровня очень сильно разные по оснащенности, размерам залов, количеству и качеству тренажеров. По вечерам и выходным народу довольно много, но тренажеров хватает, в принципе - заниматься можно. В раздевалках часто бывает грязно из-за следов от уличной обуви посетителей. Конечно, это все убирают, но не всегда оперативно. Для не привередливых - терпимо. Как и в других клубах, есть групповые занятия и тренировки в воде - про них ничего сказать не могу, т к ни разу не посещала. Бассейн и СПА-зона чистые и аккуратные. Бани и сауны в некоторых клубах совместные, в некоторых - раздельные на М и Ж (либо часть из них). Учитывая невысокую стоимость, в которую входит довольно большое количество услуг, оцениваю качество сервиса в этом фитнес-клубе на 5 из 5.

  • Яна
  • 21.03.2017

Поймала абонемент по акции на 1,5 года! Не спорю, что не всегда ходила. Но поход в зал - удовольствие всегда! Можно и на тренажерах позаниматься, и в бассейн сходить и расслабиться в спа зоне. Народу не битком, как в дешевых клубах, поэтому и цена чуть выше, чем у конкурентов. Зато спорт и отдых - 2 в одном! Даже пару раз бесплатно позанималась с тренером, который построил программу занятий. Если что-то забылось, любой дежурный тренер поможет. Не всегда удобное расположение клубов, но сеть расширяется и это приятно, можно перевестить без проблем в другой клуб. Фитнес клуб о себе оставил приятное впечатление и нет навязчивых менеджеров по продажам.

  • Лада
  • 18.11.2016
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