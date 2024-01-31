Клубы даже одного уровня очень сильно разные по оснащенности, размерам залов, количеству и качеству тренажеров. По вечерам и выходным народу довольно много, но тренажеров хватает, в принципе - заниматься можно. В раздевалках часто бывает грязно из-за следов от уличной обуви посетителей. Конечно, это все убирают, но не всегда оперативно. Для не привередливых - терпимо. Как и в других клубах, есть групповые занятия и тренировки в воде - про них ничего сказать не могу, т к ни разу не посещала. Бассейн и СПА-зона чистые и аккуратные. Бани и сауны в некоторых клубах совместные, в некоторых - раздельные на М и Ж (либо часть из них). Учитывая невысокую стоимость, в которую входит довольно большое количество услуг, оцениваю качество сервиса в этом фитнес-клубе на 5 из 5.

Яна

Яна 21.03.2017