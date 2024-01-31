«Мадагаскар» – современный кинотеатр в г. Набережные Челны. К услугам зрителей – пять просторных залов с высокотехнологичным цифровым оборудованием. Для посетителей с ограниченными возможностями предусмотрены комфортные кресла. На территории комплекса работает пиццерия, кафе и уголок с игровыми автоматами. На официальном сайте есть репертуар на ближайшие дни, анонсы фильмов и описание сюжетов. Ты сможешь приобрести входной билет онлайн и оплатить его банковской картой! В наличии есть подарочные сертификаты разного номинала. Для пенсионеров, школьников, студентов и других категорий населения действуют различные акции. Хочешь посмотреть новый хит и не потратить при этом солидную сумму? Воспользуйся купонами и промокодами кинотеатра «Мадагаскар» за январь 2024 года! Изучай специальные предложения, размещенные на этой странице, и применяй их при заказе, чтобы получить ощутимую скидку!

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