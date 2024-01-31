KRUPS – немецкий производитель кухонной техники. Компания специализируется на разработке стильных и удобных кофемашин. Они оснащены быстрой системой нагрева, функцией удаления воздуха из капсул и максимального сохранения аромата напитка. Кроме того, для приготовления латте и капучино применяется качественный вспениватель молока. В фирменном магазине также представлен большой ассортимент рожковых кофеварок и жерновых кофемолок. Продавец предоставляет клиентам длительную гарантию на продукцию и часто проводит акции на избранные модели техники и аксессуаров. Теперь наслаждаться безупречно ароматным и неимоверно вкусным кофе можно не только в ресторанах, но и в домашних условиях! Чтобы сэкономить на немецком оборудовании, при оформлении заказа нужно применить промокод KRUPS за январь 2024 года. Сроки действия купонов ограничены: рекомендуем побаловать себя выгодной покупкой как можно скорее.

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