«Солнышко» – фирменный интернет-магазин популярного российского производителя медицинских приборов. На сайте можно приобрести весь спектр продукции завода: кварцевые и бактерицидные облучатели, аппараты магнитотерапии и диодные фитосветильники для тепличных хозяйств, а также комплектующие и аксессуары. На каждый товар распространяется официальная гарантия. Сотрудники окажут вам необходимую информационную поддержку и сопроводят заказ до момента его получения. Обслуживание и гарантийный ремонт приобретенного оборудования производится в сервисном центре компании. Возможна быстрая доставка во все регионы страны. Хотите заботиться о своем здоровье без ущерба для семейного бюджета? В нашем каталоге вы найдете купоны и промокоды на скидку «Солнышко» за апрель 2024 года. Активируйте их при оплате и совершайте покупки по максимально выгодной цене!

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