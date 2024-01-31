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Отзывы покупателей
Очень любим небанальные экскурсии и заглядываем на "Трипстер" перед каждой поездкой. Здорово, что здесь частенько можно найти скидки на фотопрогулки по популярным и секретным местам, экскурсоводы местные, знают все тайны и фишечки. Перед бронированием можно почитать отзывы и узнать всю информацию. Всем путешественникам горячо рекомендуется!
- Дана и Андрей
- 06.03.2019
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