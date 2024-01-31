Популярный аквапарк «Родео Драйв» (aqua-rodeo.ru) предлагает своим клиентам огромный бассейн, горки, сауны и бани. При желании можно записать своего ребенка на курсы оздоровительного плавания или заказать проведение праздничного банкета. На территории комплекса работает салон красоты и массажный кабинет. Компания предоставляет скидки для больших групп, время от времени проводятся акции. Любителям водного релакса и аквааэробики предлагаются абонементы на определенное количество посещений. Используй купоны на скидку в аквапарк «Родео Драйв» за январь 2024 года, чтобы развлекаться с максимальной выгодой! Мы публикуем эксклюзивные предложения для того, чтобы ты мог экономить каждый день.

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