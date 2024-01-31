Сервис NinjaTown (ранее – Ninja Food) доставляет готовые блюда домой и на работу! В онлайн-меню тебя ждут темпурные, запеченные и обычные роллы, итальянская пицца с авторскими соусами, нежная паста с мясом или морепродуктами, а также сочные бургеры с натуральными говяжьими котлетами. Для поклонников европейской кухни предусмотрены сытные закуски, салаты, десерты и блинчики с различными начинками. Заказы принимаются по телефону горячей линии и на сайте. Курьер привезет твою покупку даже в отдаленный район города! Доступна оплата наличными, а также банковскими картами. При оформлении каждой заявки покупателю начисляются приятные бонусы. Хочешь заказывать еду на максимально комфортных условиях? Обрати внимание на актуальные акции и действующие предложения компании! Изучай промокоды NinjaTown (ранее – «Ниндзя Фуд») за январь 2024 года, активируй подходящие варианты и сэкономь ощутимую сумму!

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