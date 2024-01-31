Купоны на скидку «Красотка Про»

Отзывы покупателей

Это мой любимый и главный магазин для покупки лаков и инструментов для маникюра. Я - не профессионал, покупаю всё для личного использования, и очень довольна и ценами, и качеством, и сроками доставки! Побольше бы пунктов выдачи в Санкт-Петербурге - вообще было бы идеально! Настя

Настя 19.01.2018

Пункт самовывоза на ст.м. Тушинская. Больше туда не поеду. Очень долгое обслуживание, много народу, и заказы ищут подолгу. Уже не первый раз такое. Реально надоедает по 20-30 минут стоять в очереди, чтобы забрать свой заказ. Один раз вообще было закрыто, висела записка «перерыв». Хотя в графике работы они указывают, что работают без перерыва. Сделайте тогда для сотрудников официальный перерыв и укажите эту информацию на сайте. Люди ведь приезжают, рассчитывают свое время. Ольга

Ольга 11.10.2017

Впервые заказ сделала на этом сайте очень давно, как только начали появляться шеллаки, и до сих пор там покупаю все необходимое для маникюра. Выбор ооочень большой, есть семплы, с доставкой тоже все удобно. Продукция оригинальная, все пока что в порядке приходило) Сейчас там стало много косметики для волос и тела, пока не покупала, не знаю. Девочки, может кто-то заказывал? Поделитесь:) Екатерина

Екатерина 05.04.2017

Удобно! Все есть в одном месте, большой выбор, приятный дизайн и обслуживание. Куча точек самовывоза)) Покупала себе все для шеллака и потом подруге на день рождение тоже заказала все необходимое - и никаких проблем)) Советую Мария

Мария 21.09.2016

Один из самых достойных интернет-магазинов для нэйл-мастеров, которые я встречала. Отличный выбор гель-лаков, средств для шугаринга и других маленьких женских радостей. На удивление в отличии от других магазинов у них действительно полезная рассылка. Может быть, профи будет и не очень интересно, но тем, кто делает маникюр дома, определенно пригодятся их видеоуроки и обзоры. Да и акции в этом магазине часто бывают очень приятные) Расстроил меня этот магазин только однажды: уж очень неприятная девушка работала на выдаче. Но потом ее поменяли, как я поняла. Доставкой их не пользовалась, поэтому ничего сказать не могу, т.к. у меня пункт самовывоза в пяти минутах от дома. Анна

Анна 20.07.2016