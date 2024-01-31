Купоны на скидку «Красотка Про»
Активные купоны и промокоды KrasotkaPro.ru январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на KrasotkaPro.ru
Истекшие купоны KrasotkaPro.ru
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Это мой любимый и главный магазин для покупки лаков и инструментов для маникюра. Я - не профессионал, покупаю всё для личного использования, и очень довольна и ценами, и качеством, и сроками доставки! Побольше бы пунктов выдачи в Санкт-Петербурге - вообще было бы идеально!
- Настя
- 19.01.2018
Пункт самовывоза на ст.м. Тушинская. Больше туда не поеду. Очень долгое обслуживание, много народу, и заказы ищут подолгу. Уже не первый раз такое. Реально надоедает по 20-30 минут стоять в очереди, чтобы забрать свой заказ. Один раз вообще было закрыто, висела записка «перерыв». Хотя в графике работы они указывают, что работают без перерыва. Сделайте тогда для сотрудников официальный перерыв и укажите эту информацию на сайте. Люди ведь приезжают, рассчитывают свое время.
- Ольга
- 11.10.2017
Впервые заказ сделала на этом сайте очень давно, как только начали появляться шеллаки, и до сих пор там покупаю все необходимое для маникюра. Выбор ооочень большой, есть семплы, с доставкой тоже все удобно. Продукция оригинальная, все пока что в порядке приходило) Сейчас там стало много косметики для волос и тела, пока не покупала, не знаю. Девочки, может кто-то заказывал? Поделитесь:)
- Екатерина
- 05.04.2017
Удобно! Все есть в одном месте, большой выбор, приятный дизайн и обслуживание. Куча точек самовывоза)) Покупала себе все для шеллака и потом подруге на день рождение тоже заказала все необходимое - и никаких проблем)) Советую
- Мария
- 21.09.2016
Один из самых достойных интернет-магазинов для нэйл-мастеров, которые я встречала. Отличный выбор гель-лаков, средств для шугаринга и других маленьких женских радостей. На удивление в отличии от других магазинов у них действительно полезная рассылка. Может быть, профи будет и не очень интересно, но тем, кто делает маникюр дома, определенно пригодятся их видеоуроки и обзоры. Да и акции в этом магазине часто бывают очень приятные) Расстроил меня этот магазин только однажды: уж очень неприятная девушка работала на выдаче. Но потом ее поменяли, как я поняла. Доставкой их не пользовалась, поэтому ничего сказать не могу, т.к. у меня пункт самовывоза в пяти минутах от дома.
- Анна
- 20.07.2016
Очень хороший интернет-магазин. Ассортимент на сайте довольно большой, товары приходят качественные и свежие, доставка быстрая, можно выбрать между несколькими способами оплаты, товары приходят хорошо упакованые, так что, можно не беспокоиться за целостность товара. Мне нравится этот магазин)
- Наташа
- 14.09.2015