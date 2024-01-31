«Суши Фикс Прайс» – быстрая доставка готовых блюд в офис и на дом. В меню ты найдешь многочисленные сеты из нескольких видов роллов, пиццу с сытной начинкой, пикантные супы и другие шедевры мировой кухни. В ассортименте также есть гирос, бургеры, коробочки с лапшой, прохладительные напитки и разнообразные соусы. Стоимость курьерского обслуживания зависит от зоны доставки и суммы заказа. Покупка оплачивается при получении, для расчета можно использовать наличные или карту. Ты также сможешь самостоятельно забрать товары в одной из точек самовывоза. Заявки принимаются не только на сайте и через оператора, но и в мобильном приложении. Воспользуйся специальными предложениями продавца и сэкономь деньги! На этой странице представлен список действующих акций с описанием их условий. Выбирай промокоды «Суши Фикс Прайс» (Sushi Fix Price) за январь 2024 года и применяй их для активации скидки!

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