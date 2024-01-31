«Сбер Прайм» – выгодная подписка на различные сервисы. Оформи абонемент, чтобы получить скидку на доставку продуктов, поездки на автомобилях и мобильную связь! Наслаждайся любимыми фильмами и сериалами, слушай и скачивай музыку, не отвлекаясь на рекламу, и получай доступ к облачному хранилищу с большим объемом памяти! Ты сможешь выбрать удобный период пользования – месяц или год. Настройки автоматического продления можно изменить в «Личном кабинете». Для активации бонусов авторизуйся на сайте партнера по персональному ID. Теперь тебе доступны специальные условия! Скидки могут суммироваться с другими действующими предложениями. Экономь на оплате услуг без лишних усилий! Обрати внимание на промокоды «Сбер Прайм» за январь - февраль 2024 года, размещенные в нашем электронном каталоге. Выбирай лучшие варианты и оформляй заказ по оптимальной цене!

Подробнее Скрыть