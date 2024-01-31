Акции и купоны «Леруа Мерлен»
Активные купоны и промокоды «Леруа Мерлен» январь 2024
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Отзывы покупателей
Весь ремонт сделали при помощи Леруа мерлен! Заказали все материалы, привезли и не надо мучаться! Цены не высокие, качество материалов достойное, притензий нет. Подруга умудрилась там даже заказать кухонную мебель. Очень универсальным стал магазин, можно не только ремонт сделать, но и обставить и украсить его)
- Катя
- 18.11.2016
Весьма неплохой магазин. Покупали здесь обои и сантехнику по акции. Единственное, интренет-магазин у них сыроват: хотелось бы более подробного описания товара. Но, как я понимаю, над этим работают.)
- Анна
- 27.07.2016
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