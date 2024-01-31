SMS.ru – это современная программа для отправки смс-сообщений через интернет. Это отличная возможность сделать рассылку для широкого круга адресатов за несколько секунд, причем на номера любых операторов по всему миру. Расценки на рассылку смс-сообщений с помощью сервиса «СМС.ру» ниже, чем при использовании обычного мобильного телефона: стоимость одного смс – от 4 копеек. Вы можете выбрать наиболее подходящий тариф и производить смс-рассылки внутри одного региона, по России или в другие страны. Можно пользоваться собственными клиентскими базами. Оплата производится только за доставленные сообщения. Это позволит вам сэкономить по максимуму! Увеличить выгоду можно благодаря промокодам SMS.ru за январь 2024 года. Все самые актуальные коды, скидки и акции размещаются внизу данной страницы. Не пропустите новые спецпредложения!

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