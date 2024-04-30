Сеть «Суши даром» включает в себя более 120 заведений по всей России. В интернет-магазине вас ждет огромный ассортимент блюд японской кухни: классические, премиальные, жареные и запеченные роллы, горячие закуски, салаты и гарниры. Специально для любителей европейской еды в каталог добавлены различные виды сытной пиццы. В меню вы встретите большой выбор готовых сетов, комбинированных наборов и ароматных специй. Примерное время ожидания курьера составляет один час. Вы также можете забрать свой заказ из пункта выдачи самостоятельно. Компания принимает оплату наличными и пластиковой картой. Оформить заявку можно с помощью приложения для мобильного телефона. Ищете способы сэкономить на покупке? Обратите внимание на купоны и промокоды «Суши даром» за апрель 2024 года. Выбирайте подходящее предложение, активируйте его и получайте скидки и бонусы от продавца!

Подробнее Скрыть