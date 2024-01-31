Купоны на скидку LassieShop
Купоны и промокоды Lassie за январь 2024
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Отзывы покупателей
Мне очень нравится детский интернет-магазин Lassie Shop. С самого рождения сыночка там всё заказываю для него. Одежда отличного качества, принты не стираются, все пятна выводятся. А сейчас покупки делать еще и выгодно: промокод ввела и получила скидку 20%. Уже одела сыночка не весну, сэкономила тысячи 3 точно, мне понравилось.
- Ангелина
- 31.03.2019
С некоторых пор одеваю детей в этом магазине. Удобные, качественные вещи. Регулярно здесь появляются эксклюзивные новинки. Акции, распродажи и скидки просто покорили меня. Недавно купила сынуле такой красивый светло-синий комбез! Все мамочки нам завидуют))
- Лера
- 22.11.2018
Я раньше думала, что Черная пятница – это длинные очереди в магазинах и драки в супермаркетах. А тут поняла, что все оказалось просто: обвал цен + скидка по промокоду. Сидя дома, выбираешь все, что нужно по размеру и по цвету, кликаешь на свой выбор и оформляешь доставку по почте. Все! Никаких очередей, давок и беготни! Вот так, дешево, я купила обновки своим двоим детям: от шапочек до сапожек. Честно говоря, даже на рынке я бы заплатила дороже. Замечательно, что есть такие акции, причем ими можно пользоваться прямо из дома.
- Алена
- 30.11.2017
Информация о магазине Lassie
Черная пятница в LassieShop
Воспользуйтесь возможностью приобрести высококачественные товары для детей от известной финской компании с максимальной выгодой! В дни всемирной распродажи Black Friday в официальном интернет-магазине Lassie можно найти акции на функциональную и долговечную детскую верхнюю одежду. Компания тщательно следит за качеством производимой продукции, весь ассортимент - это высокотехнологичная, продуманная и удобная одежда для детей. Самые актуальные акции для магазина детской одежды представлены на нашем сервисе бесплатных промокодов promokodus.com. Выбирайте понравившийся вам код, переходите на сайт и получайте скидки.