Мне очень нравится детский интернет-магазин Lassie Shop. С самого рождения сыночка там всё заказываю для него. Одежда отличного качества, принты не стираются, все пятна выводятся. А сейчас покупки делать еще и выгодно: промокод ввела и получила скидку 20%. Уже одела сыночка не весну, сэкономила тысячи 3 точно, мне понравилось.

С некоторых пор одеваю детей в этом магазине. Удобные, качественные вещи. Регулярно здесь появляются эксклюзивные новинки. Акции, распродажи и скидки просто покорили меня. Недавно купила сынуле такой красивый светло-синий комбез! Все мамочки нам завидуют))

Я раньше думала, что Черная пятница – это длинные очереди в магазинах и драки в супермаркетах. А тут поняла, что все оказалось просто: обвал цен + скидка по промокоду. Сидя дома, выбираешь все, что нужно по размеру и по цвету, кликаешь на свой выбор и оформляешь доставку по почте. Все! Никаких очередей, давок и беготни! Вот так, дешево, я купила обновки своим двоим детям: от шапочек до сапожек. Честно говоря, даже на рынке я бы заплатила дороже. Замечательно, что есть такие акции, причем ими можно пользоваться прямо из дома.