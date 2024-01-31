Уже несколько раз делала заказы на этом сайте. По сравнению с другими магазинами очень радуют цены и скидки. И при доставке предусмотрительно заклеивают крышки тюбиков, чтобы ничего не вылилось! К самой доставке претензий нет, все четко, без проблем. Рекомендую этот сайт

Искала для себя профессиональную косметику по более менее адекватным ценам и наткнулась на этот магазин. В моем городе в магазинах такую косметику не купить, разве что в салонах ,но там цены на нее просто пугающие. Оформление заказа делается быстро, продавцы приятные. Мне косметика пришла в течение 5 дней, доставка платная.но стоит недорого. от какой-то там суммы, не помню ,вообще бесплатная. А еще на товары есть скидки, которые магазин делает чаще всего в выходные ,так что можно следить за ними специально и успевать отхватить себе что-нибудь) В целом магазин оставил очень приятное впечатление, думаю я буду заказывать у них еще)