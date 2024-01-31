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Отзывы покупателей
Оч интересный магазин и оригинальные вещи:) Стоит сказать, что это магазин,продающий дизайнерскую уличную одежду. поэтому вещи в нем,конечно, дороговаты,так что обычно покупаю что-нибудь по скидкам. На самом деле, ассортимент довольно узкий, и не только модельный.но и размерный ряд.Короче понравившуюся вещь лучше взять сразу. но сами вещи довольно качественные и однозначно очень классные:))
- iriska
- 17.11.2015
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