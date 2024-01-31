Gorilla Park – спортивно-развлекательный комплекс. Гостей ждут батуты, веревочный парк, а также скалодром и полеты на тарзанке! На территории центра работает уютное кафе, где можно приобрести закуски, салаты и холодные напитки, а также сувенирная лавка, где ты найдешь множество товаров с яркой фирменной символикой. Сотрудники парка помогут организовать корпоративное мероприятие, день рождения ребенка или любой другой праздник. Среди услуг – анимационное сопровождение, украшение зала шарами и тематические мастер-классы. Электронные входные билеты можно оформить на официальном сайте организации. Хочешь сэкономить при оплате ощутимую сумму денег? На этой странице перечислены все действующие купоны на скидку и промокоды «Горилла парк» (Gorilla Park) за январь 2024 года! Выбери лучшее предложение и активируй его при расчетах, чтобы получить максимальную выгоду!

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