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Промокоды MyBook январь 2024

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Отзывы покупателей

Очень хорошая онлайн-библиотека. Нашла в ней книги, которые давно искала, но не могла найти. Библиотека очень простая и удобная в использовании, книг в наличии очень много, есть возможность поиска, книги разбиты по разделам. Удобно шрифт для чтения, есть закладки. Есть раздел «мои книги» где можно читать книги, которые вы выбрали. Способов оплаты много, подписка довольно дешевая. Так что библиотека мне нравится.

  • Козырева Анастасия.
  • 17.11.2015
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Информация о магазине MyBook

Mybook – это крупнейшая онлайн-библиотека электронных и аудиокниг на русском языке. Получить допуск к ним можно по подписке по небольшой цене. В базе больше 359 000 произведений различных жанров, бестселлеры и классика, редкие книги и популярная литература. Каждый день появляются новинки, которые не дадут вам заскучать. Получить доступ к библиотеке можно с сайта и мобильного приложения. Ваши книги всегда будут под рукой: по пути на работу, в путешествии и дома.

Чтобы подписка была доступна большему числу пользователей Mybook предлагает скидки по купонам, проводит акции. Смотрите все актуальные предложения онлайн-библиотеки на сайте promokodus.com.

Ассортимент сайта Mybook

Для быстрого поиска книг создана удобная навигация:
  • По жанрам: фэнтези, фантастика, бизнес-книги, любовные романы, детективы, периодика.
  • По авторам: Стивен Кинг, Виктор Пелевин, Борис Акунин, Джоан Кэтлин Роулинг.
  • По формату: аудиокниги, электронные книги.
  • По темам: сверхспособности, взаимоотношения, самиздат, подкасты, другие миры, романтическая эротика и многое другое.
На сайте есть книжные списки популярных личностей, таких как Джессика Честейн, Вадим Панов, Иосиф Бродский, Оксимирон. Вы можете прочитать литературу, которую ваш кумир считает лучшей.

Созданы подборки произведений на востребованные темы. Например, 10 лучших книг о философии, новинки недели, топ месяца, литературные произведения, получившие Букеровскую премию. В библиотеке есть книги, способные скрасить досуг, и серьезные произведения, мудрость которых можно применить в жизни. Это бизнес-книги, учебная литература, издания категорий «Хобби и досуг», «Справочники», «Компьютерная литература». Воспользуйтесь скидками и акциями от Mybook, чтобы получить доступ к обширной базе знаний.

Начав читать или слушать книгу на компьютере, вы можете закончить ее на своем смартфоне. Файлы, находящаяся на прочтении, будут доступны даже без доступа к интернету.

Как оформить подписку со скидкой

Онлайн-библиотека Mybook предлагает около 100 000 бесплатных книг. Это такие произведения, как «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Обломов» Ивана Гончарова, «Темные аллеи» Ивана Бунина. Получить доступ к большему числу произведений можно через подписку: стандартную, чтобы читать классику и бестселлеры, или премиум с безграничным доступом. Есть семейная подписка сразу для трех аккаунтов.

Для привлечения читателей библиотека предлагает следующие акции:
  • Новым клиентам первые 14 дней открыт полный доступ ко всем произведениям. Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении. Привяжите банковскую карту, с которой по окончании пробного периода спишется плата за подписку.
  • Скидка в 25% по промокоду от Mybook на премиум-подписку. Возьмите код на сайте promokodus.com и активируйте его при оплате.
  • Подарите сертификат на премиум-подписку любимому человеку и получи скидку в 30%.
  • Оплачивайте доступ к книгам сразу за несколько месяцев, так выходит дешевле.
Посмотреть все активные акции, получить код на скидку от Mybook можно на сайте promokodus.com. Для удобства сравнения они находятся на одной странице. Изучите все предложения, чтобы выбрать более выгодное. Используйте купоны сами и делитесь ими со своими друзьями через соцсети и мессенджеры.

Как оформить онлайн-подписку

  • Сначала выберите подходящий купон от Mybook на нашем сайте. Так подписка обойдется вам гораздо дешевле.
  • Нажмите на кнопку «Открыть купон», в открывшемся окне прочитайте условия акции.
  • Перейдите на вкладку онлайн-библиотеки. Выберите тип подписки и период действия.
  • Если вы ранее скопировали на нашем сайте промокод от «Майбук», активируйте его, вставив в специальное поле.
  • Укажите данные для регистрации: электронную почту и пароль. После этого можно переходить к оплате.

Способы оплаты подписки

К оплате принимают карты Maestro, Visa, MasterCard, МИР, переводы по PayPal. Для клиентов из России доступна оплата со счета мобильного телефона любого оператора. Предусмотрен сервис автоматического продления. По окончании оплаченного периода сумма за следующий месяц списывается с вашей карты или кошелька. Так вам не нужно думать о сроках, вы не останетесь без доступа к библиотеке. В любой момент автопродление можно отключить. Скидки при продлении не действуют, поэтому рекомендуем оплачивать вручную, использовать промокоды от My book.

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