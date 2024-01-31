Путешествуйте с Aviasales

Эта российская компания за 11 лет существования стала одним из лидеров среди сервисов по поиску авиабилетов. Ежедневно «Авиасейлс» обрабатывает 1 400 000 запросов от жителей 223 стран мира. Фирменное приложение для Windows, Android и iOS подбирает авиабилеты буквально на ходу. Поисковик не продает билеты, а находит выгодные предложения по заданным параметрам, благодаря чему клиент получает информацию обо всех имеющихся вариантах. На самостоятельный поиск билетов по собранным в базе агрегатора авиакомпаниям у вас ушли бы часы. Электронная квитанция, которую вы получите, воспользовавшись сервисом Aviasales, ничем не уступает бумажной, но за ней не надо ехать в офис авиакомпании. Достаточно будет распечатать файл или загрузить его в память смартфона. Кроме авиабилетов, с помощью «Авиасейлс» можно забронировать отель, а также оплатить страховку и арендовать машину. Обязательно загляните в блог о путешествиях (именно с него проект начался в 2008 году). Здесь собраны полезные советы, интересные статьи, лайфхаки, идеи для будущих приключений.

Почему именно Aviasales?

Мы рассказываем, за что же так любят «Авиасейлс».

Обширная база. Агрегатор ищет оптимальное предложение по 200 авиакассам, сайтам 728 авиакомпаний и 5 системам бронирования.

Инновационная поисковая система с настраиваемыми фильтрами. Сам процесс анализа и сортировки результатов занимает не более минуты.

Различные способы экономии. В системе Aviasales имеются календари и карты низких цен, доступна подписка по заданному направлению, регулярно появляются скидки и промокоды.

Секретная информация из первых рук. Редакция Aviasales напрямую контактирует с руководством многих авиакомпаний. Зачастую новые акции и скидки здесь публикуются раньше, чем о них публично заявляет авиаперевозчик.

Надежность. «Авиасейлс» тщательно проверяет репутацию партнеров и работает только с лучшими агентствами.

Честность и прозрачность сотрудничества. Стоимость билетов отображается с учетом всех сборов и налогов. Комиссия отсутствует: никаких «звездочек» и сносок мелким шрифтом.

Море полезной информации. На каждом этапе бронирования клиента сопровождают подсказки. Акционные тарифы рассылаются участникам подписки на почту. Опытные путешественники раскрывают свои секреты в блоге.

Как купить дешевый авиабилет?

Разобравшись с преимуществами, остановимся подробнее на секретах экономии с Aviasales.

В разделе «Спецпредложения» можно искать авиабилеты по особым параметрам. Обратите внимание: количество и сроки продажи акционных билетов ограничены.

Загляните на страницу «100 лучших билетов». Здесь вы можете выбрать интересные предложения, выставив определенные фильтры. Сервис предложит, куда выгодно отправиться на выходные, праздники или во время отпуска.

Оформите подписку на рассылку новостей об интересующем вас направлении. «Авиасейлс» будет держать вас в курсе всех изменений и подскажет, когда лучше купить авиабилет.

Добавляйте чат-бот аномальных цен в мессенджеры и получайте точную информацию о скидках по вашим запросам.

Воспользуйтесь «Календарем низких цен». С помощью него вы быстро отследите стоимость авиабилетов по конкретному направлению на разные даты.

Если вы пока точно не знаете, куда хотите отправиться, изучите «Карту низких цен». В одном окне вы увидите тарифы со скидками на перелеты по всему миру.

Используйте купоны и промокоды, собранные на promokodus.com. Они открывают доступ к эксклюзивным скидкам и секретным предложениям авиакомпаний.

Aviasales советует бронировать билеты не позднее чем за 2-3 месяца до начала поездки. Попробуйте также поискать недорогие варианты с вылетом из соседних аэропортов, составить маршрут по нескольким городам.

Использование промокодов Aviasales

Некоторые предложения со скидками доступны без применения купонов. Если же вы решили воспользоваться промокодом, откройте его на нашем сайте и скопируйте буквенно-цифровое сочетание. Перейдите на aviasales.ru и заполните форму поиска. На экране появится страница со всеми предложениями, вы можете отсортировать их или поискать более подходящие на другие даты. Рядом с каждым билетом вы увидите список авиакомпаний и касс: выберите нужный вариант и кликните на него. Система переадресует вас на сайт продавца, где нужно ввести личные и контактные данные. Поле для ввода промокода может выглядеть по-разному. Перепроверьте информацию и введите номер купона. Завершите процесс, оплатите билеты. Promokodus.com собрал все скидки и предложения по купонам на авиабилеты в одном месте. С промокодами Aviasales за январь 2024 года путешествие вашей мечты становится ближе!