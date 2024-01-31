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Промокоды UltraVDS

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Отзывы покупателей

Лежит по 2-3 дня в месяц, постоянные проблемы с сетью. техподдержка заявленная как круглосуточная отвечает эпизодически и почти никогда по существу

  • Алексей
  • 01.02.2016

Довольно быстрый хостинг. Удобная панель, очень понятная, легкая в обращении. Цены очень приемлемые, тарифные планы гибкие. Техподдержка отвечает довольно быстро. Из минусов - очень размытые формулировке в оферте. Сервер могут заблокировать и вы даже не поймете почему. В целом нормальный но не без проблем

  • Root16
  • 12.11.2015
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