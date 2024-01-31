«Гранд Макет Россия» – это национальный шоу-музей, имеющий в своей экспозиции самую большую модель нашей страны в мире. Предоставляемые услуги – это экскурсии, живые уроки, дни рождения и квесты. А также есть возможность посетить здание виртуально, в 3D пространстве на официальной странице. Покупай билеты прямо с сайта. Для гостей предусмотрена парковка и кафе, гардероб для одежды и багажа, доступны аудиогиды и бинокли, раздается бесплатный wifi. Для детей есть зона с играми. Для категорий граждан с ограниченными возможностями спроектирована доступная среда. Хочешь увидеть свою миниатюру среди игрушечных улочек уменьшенного города? Специально для тебя можно смастерить такую в нужном образе на выбранной локации и сделать фото. Запланируй себе интересную и увлекательную экскурсию! Активируй купоны на скидку и промокоды «Гранд Макет Россия» за январь 2024 года и получай выгодное снижение стоимости.

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