Day R Survival – это красочная мобильная игра с захватывающей и реалистичной атмосферой. Тебе предстоит попытаться выжить в мире после ядерной войны. Выясни, что стало причиной трагедии, и сделай все возможное для спасения членов своей семьи. Действие игры происходит на территории СССР. Справиться с поставленной задачей будет непросто. Повсюду игрока окружают монстры. Основные особенности игры: смена погоды и сезонов, сотни схем крафтов ресурсов, большое количество квестов. Уровень сложности прохождения геймер выбирает самостоятельно. Чтобы получить доступ к платным возможностям игры, необязательно тратить много денег на донат. Ты можешь использовать эксклюзивные коды (промокоды) Day R Survival за январь 2024 года. Мы подготовили для геймеров самые заманчивые акции!

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