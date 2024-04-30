«Подружки» – крупнейшая сеть клиник лазерной эпиляции в России. Ты можешь выбрать лазер на любой вкус: современный и мощный александритовый аппарат или комфортный с охлаждающим эффектом – диодный. Представлен широкий спектр оказания услуг: от классического бикини до тела целиком. Процедуры безопасны, комфортны и подходят для деликатных зон. Сервис гарантирует быстрый курс, в среднем, 6-12 сеансов (количество посещений зависит от типа кожи, волоса и других индивидуальных особенностей). Можно забыть о бритвах и ежемесячном шугаринге, доставляющих столько боли и раздражения! Есть множество филиалов по всей стране. Предоставляются комплексы лазерной эпиляции, а также акции для новых клиентов! Если хочешь, чтобы твоя кожа стала мягкой, ухоженной и бархатистой, и при этом сэкономить, то забирай промокоды на скидку и купоны «Подружки» за апрель 2024 года на нашем сайте и применяй их при записи!

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