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Коды и промокоды Hellcase

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На акке было малость деньжат в итоге, попросту бан. Без основательно и без доказательств. Реферов более 1к. и юзал бесплатку каждый день. В итоге просто бан потому как я не выгоден. Для тех кто хочет чтобы сайт отжал ваши деньги. Вам обязательно с этим помогут.﻿

  • funk
  • 13.12.2018

Неплохой сайт с ежедневными бонусами, скины падают но для вывода надо пополнить счет на 5$, что можно воспринимать с опаской, но с другой стороны это убирает часть халявщиков и можно рассчитывать на хороший дроп. Вкладывать или нет решать только вам!

  • Максим
  • 23.06.2017
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