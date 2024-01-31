Отличные чехлы продают, покупал уже 3 раза - и все как на картинке. Операторы - приятные девушки, быстро отвечают на все вопросы, грамотно консультируют. Доставка обходится очень дешево, с учетом невысоких цен в самом магазине получается отличная сделка)) По качеству пока нареканий нет.

Столкнулась с магазином, когда искала для сестры чехол и защитное стекло на телефон. Понравился довольно широкий ассортимент на аксессуары для китайских телефонов. Несмотря на то, что заказ везли в СПб из Москвы около 3-4 дней, за доставку платить пришлось немного (всего 99 рублей). Цены у магазина конкурентоспособные, и если покупать на сумму от 500 рублей, то вполне выгодно (конечно, не Aliexpress, но там и срок доставки совершенно другой :) С пунктами выдачи проблем у магазина нет - они по всему городу.