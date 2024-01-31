Один из старейших в России Александринский театр приглашает зрителей на увлекательные и яркие спектакли. Тебя ждут романтические и философские, юмористические и интеллектуальные, сюрреалистические и трагикомические постановки, созданные по мотивам культовых литературных произведений. Особое внимание посетителей привлекают атмосферные моноспектакли в исполнении лучших народных артистов России. Самым маленьким зрителям понравятся сказочные постановки с элементами популярных «бродилок» и «квестов». Хочешь организовать культурный отдых и получить незабываемые впечатления? Ты легко сэкономишь на досуге с помощью промокодов на скидку в Александринский театр за январь 2024 года. Активируй их при покупке билетов на официальном сайте. На этой странице мы регулярно размещаем новые купоны для театралов.

Подробнее Скрыть