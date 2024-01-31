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Отзывы покупателей

Хороший магазин, у меня есть от него несколько вещей. Мне нравится качество, ткань хорошо и довольно долго держит форму и вид, не линяет и не расползается. как многие вещи других марок. В магазине, помимо этого, часто бывают распродажи с хорошими акциями. Вещи эти удобные и довольно универсальные - можно разбавлять их аксессуарами и носить на разные случаи.

  • Вера
  • 03.11.2015
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